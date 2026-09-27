Kaynak: İHA

Bayburt il merkezinde ikamet eden Fehim Okur, fırsat buldukça Çayıryolu köyündeki evini ziyaret ediyor. Köye her gittiğinde yabani tilkinin evinin etrafında dolandığını fark eden Okur, canlı için şehir merkezinden ekmek taşımaya başladı. Okur'un köye gelişini anlayan tilki, evin yakınına gelerek yiyecek bırakılmasını bekliyor.

"GECE DE Mİ BENİM YAKAMI BIRAKMIYORSUN?"

Evinin çevresinde bekleyen tilkiye "Mazlum" ismiyle seslenen Fehim Okur, o anları gülümseten ifadelerle anlattı. Yaban misafirine seslenen Okur, şu ifadeleri kullandı:

"Yine gelmiş benimki. Gece de mi benim yakamı bırakmıyorsun? Lamba yanınca buraya geliyorsun. Bak, orada sana ekmek getirdim. Gel onları ye."

KARNINI DOYURUP DAĞLIK ALANA DÖNÜYOR

İnsanlara karşı doğal temkinliliğini ve ürkekliğini koruyan tilki, kendisi için güvenli alana bırakılan ekmekleri yedikten sonra yerleşim yerinden ayrılıyor. Karnını doyuran Mazlum, daha sonra köyün üst kısmında bulunan dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.