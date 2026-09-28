Kaynak: İHA

Akşam saatlerinden itibaren göl çevresinde toplanmaya başlayan doğaseverler, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle açık havada akşam yemeği yedi. Kamp ateşleri etrafında çay içip sohbet eden ziyaretçiler, gölün dingin atmosferinde gökyüzündeki görsel şölenin tadını çıkardı.

GECE BOYUNCA FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI

Dolunayın volkanik göl üzerinde oluşturduğu gümüşi yansıma, fotoğraf ve video tutkunlarına da eşsiz kareler sundu. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bu özel anları ölümsüzleştirdi. Göl çevresindeki hareketlilik ve yoğunluk gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.