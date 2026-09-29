Kaynak: İHA

Doğu Asya kökenli olan ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının ardından hayatta kalmayı başaran mabet ağacı (Ginkgo Biloba), güçlü içeriğiyle tıp ve ilaç sektörünün vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alıyor. Yaprağında 40 farklı aktif bileşen barındıran bitki; kılcal damarları açma, beyindeki kan dolaşımını hızlandırma, unutkanlığı engelleme, kulak çınlaması ve el titremelerini hafifletme gibi faydalarıyla öne çıkıyor. Özellikle KPSS gibi kritik sınavlara hazırlanan öğrenciler, hafızayı destekleyici etkisi sebebiyle demlenerek tüketilen bu şifalı bitkiye yoğun talep gösteriyor.

Sınav süreçlerinde öğrencilerin mabet ağacına büyük ilgi gösterdiğini aktaran Aktar Orhun Özfidancı, bitkinin kapsül ve hap formlarının yanı sıra çay olarak da sıklıkla tüketildiğini belirtti. Düzenli kullanımda olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Özfidancı, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle ilaç kullanan kişilerin bu ürünü mutlaka doktor kontrolünde tüketmesi gerektiği uyarısında bulundu.

SABAH VE AKŞAM BİRER BARDAK DEMLENEREK TÜKETİLİYOR

Bitkinin demlenme ve kullanım sürecine değinen Özfidancı, iki bardak kaynar suya bir tutam mabet ağacı yaprağı atılarak 5 ila 10 dakika demlenmesinin yeterli olacağını; sabah ve akşam birer bardak tüketilebileceğini söyledi.

KPSS hazırlık sürecinde odaklanma ve unutkanlık sorunu yaşadığını belirten Mert Kerem Ağırsoy ise çevresinin tavsiyesiyle kullanmaya başladığı çayın 4-5 aylık süreçte ders çalışma performansına ve hafızasına son derece olumlu katkı sağladığını dile getirdi.