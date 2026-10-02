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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin 6. fıkrası gereğince, gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine eklenen ayran markaları ve tespit edilen ürünler şu şekilde sıralandı:

"Çorum'un Mecitözü ilçesinde üretilen Sağmaca markasına ait "%0,8 yağlı ayran" ve "tam yağlı ayran" ürünleri,

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren Faik markalı "%0,8 yağlı ayran",

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Varol markasına ait "200 mililitrelik yarım yağlı ayran"