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Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaçak ocakta çalışan Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşları tarafından yüzeye çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.15 gün önce kaçak ocağın patlayıcı madde ile imha edilip mühürlendiği, ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu ve farklı bir noktadan kaçak ocağın tekrar faal hale getirildiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana gelmişti. Yaşanan göçükte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise maden ocağından sağ çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmış ve ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.