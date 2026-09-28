Kaynak: İHA

Ovacık ilçesinin eşsiz doğasıyla bilinen Mercan Vadisi, ilginç bir doğa olayına sahne oldu. Mercan Deresi’ne giren yetişkin bir yaban domuzu, derenin debisine ve güçlü akıntısına aldırış etmeden karşıya geçmek için suya girdi. Yaban domuzunun akıntıya karşı verdiği yüzme mücadelesi, o sırada bölgede bulunan doğa fotoğrafçısı Akın Gedik tarafından anbean kaydedildi.

YABAN HAYATININ CANLI TANIKLIĞI

Mercan Vadisi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde kaydedilen görüntüler, bölgenin zengin fauna ve yaban hayatı potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Zorlu akıntıya rağmen kararlılıkla yüzerek hedefine ulaşan yaban domuzunun kıyıya çıktığı anlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.