Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, geçimini yaş çay üretiminden sağlayan bölge halkını olumsuz etkiliyor. Yağmur altında ve ıslak zeminde çay toplamanın imkansız hale geldiğini belirten üreticiler, fındık ve çay sezonunda güneşin yüzünü göstermesini bekliyor. Çay bahçesinde soğuktan elleri buz kesen Ensar Kariman isimli üretici, yaşadığı çaresizliği Karadeniz insanına özgü samimi ve mizahi bir üslupla dile getirdi.

Çay motorlarını ve çay dallarını soğuktan tutmakta güçlük çektiklerini ifade eden Kariman, "Cenabı Allah'ım Rize'ye 10 gün üst üste güneş açarsa, güneşi bize verirsen 11'inci gün oruç tutacağım. Sabah buzladık; tamileri tutamıyoruz, motorları tutamıyoruz" sözleriyle güneş adağında bulundu.