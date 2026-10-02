Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü

2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü

Fon krizinde gözlerin çevrildiği ikinci toplantı yapıldı. 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren görüşmede ödeme takvimi ve yeni düzenlemeler ele alınırken, tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda yatırımcı başına her bir fon için 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 1

500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinde kritik süreç devam ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez bir araya gelirken, yatırımcıların beklediği ödeme süreci toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 2

ÖDEME TAKVİMİ MASAYA GELDİ
Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için atılabilecek ilave adımlar ile ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği değerlendirildi.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 3

SPK'nın 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi görüşüldü.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 4

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME
Tasfiye halindeki belirli fonlarda bulunan yatırımcılara, nihai tasfiye sonucu beklenmeden ara ödeme yapılacak. Belirlenen üst sınır 1 milyon TL olacak.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 5

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar, 1 milyon lira veya üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 6

HER FON İÇİN AYRI HESAPLANACAK
1 milyon TL'lik üst sınır yatırımcının toplam portföyüne göre değil, her bir fon için ayrı ayrı uygulanacak. Birden fazla fonda yatırımı bulunanlar açısından hesaplama da buna göre yapılacak.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 7

Ara ödeme uygulamasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak. Böylece yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamen sonuçlanmasını beklemeden paralarının bir bölümüne ulaşmasının önü açılacak.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 8

TASFİYE DIŞINDAKİ FONLAR YENİDEN AÇILABİLECEK
Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak işlemleri durdurulan bazı fonlar, şartların oluşması halinde yeniden alım satıma açılabilecek.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 9

Fonların yeniden işleme açılacağı tarih belirlenirken portföy yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınacak.

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2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü - Resim: 10

GÖZLER ÖDEME TAKVİMİNDE
İkinci toplantının ardından yüz binlerce yatırımcının gözü ödeme sürecinin ayrıntılarına çevrildi. İlgili kurumların düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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