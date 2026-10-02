500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinde kritik süreç devam ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez bir araya gelirken, yatırımcıların beklediği ödeme süreci toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu.
2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü
Fon krizinde gözlerin çevrildiği ikinci toplantı yapıldı. 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren görüşmede ödeme takvimi ve yeni düzenlemeler ele alınırken, tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda yatırımcı başına her bir fon için 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.Kaynak: Diğer
ÖDEME TAKVİMİ MASAYA GELDİ
Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için atılabilecek ilave adımlar ile ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği değerlendirildi.
SPK'nın 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi görüşüldü.
1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME
Tasfiye halindeki belirli fonlarda bulunan yatırımcılara, nihai tasfiye sonucu beklenmeden ara ödeme yapılacak. Belirlenen üst sınır 1 milyon TL olacak.
Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar, 1 milyon lira veya üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.
HER FON İÇİN AYRI HESAPLANACAK
1 milyon TL'lik üst sınır yatırımcının toplam portföyüne göre değil, her bir fon için ayrı ayrı uygulanacak. Birden fazla fonda yatırımı bulunanlar açısından hesaplama da buna göre yapılacak.
Ara ödeme uygulamasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak. Böylece yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamen sonuçlanmasını beklemeden paralarının bir bölümüne ulaşmasının önü açılacak.
TASFİYE DIŞINDAKİ FONLAR YENİDEN AÇILABİLECEK
Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak işlemleri durdurulan bazı fonlar, şartların oluşması halinde yeniden alım satıma açılabilecek.
Fonların yeniden işleme açılacağı tarih belirlenirken portföy yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınacak.
GÖZLER ÖDEME TAKVİMİNDE
İkinci toplantının ardından yüz binlerce yatırımcının gözü ödeme sürecinin ayrıntılarına çevrildi. İlgili kurumların düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.