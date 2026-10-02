2. Fon kurulu toplantısı yapıldı: Mağdurlara yönelik ödeme takvimi görüşüldü

HER FON İÇİN AYRI HESAPLANACAK

1 milyon TL'lik üst sınır yatırımcının toplam portföyüne göre değil, her bir fon için ayrı ayrı uygulanacak. Birden fazla fonda yatırımı bulunanlar açısından hesaplama da buna göre yapılacak.