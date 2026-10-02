Kaynak: DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 8 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen bazı kişiler ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi ve binadaki tahliye çalışmaları sürüyor.