Greenpeace Türkiye’nin "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında 5 büyük market zincirinden topladığı limon örnekleri, uluslararası akredite bir laboratuvarda analiz edildi.
Türkiye'deki market limonlarında birden fazla pestisit çıktı
Greenpeace Türkiye'nin 5 büyük market zincirinden aldığı 20 limon örneğinde toplam 144 pestisit tespit edildi. Tüm ürünlerde çoklu pestisit kalıntısı bulunurken, 4 üründe yasal limitlerin aşıldığı belirlendi. En çok limit ihlali BİM'de görüldü. İşte marketlerin karnesi..Kaynak: Diğer
İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerinden alınan 20 limon örneğinin tamamında birden fazla pestisit tespit edildi.
Yapılan incelemelerde limonlarda toplam 144 farklı pestisit (tarım zehiri) bulunurken, 4 örnekte ise yasal kalıntı limitlerinin aşıldığı ortaya çıktı.
Greenpeace, sonuçların ardından market zincirlerine "Analizler yapılsın, sonuçlar şeffafça açıklansın" çağrısında bulundu.
ÜRÜN BAŞINA ORTLAMA 7,2 PESTİSİT
Laboratuvar analizlerinde ürünlerin tamamında birden fazla pestisitin bir arada bulunmasını ifade eden "kokteyl etkisi" tespit edildi. İncelemelerde öne çıkan ürkütücü bulgular şu şekilde sıralandı:
Genel Durum
Analiz edilen 20 üründe toplam 144 pestisit bulundu. Bu durum, limon başına ortalama 7,2 farklı pestisit düştüğünü gösterdi.
A101
Ürün başına ortalama 8,25 farklı pestisit tespit edildi. En yüksek pestisit sayısı A101'deki iki ayrı örnekte görülürken, bu örneklerde 10'ar farklı pestisit ortaya çıktı.
BİM
Ürün başına ortalama 8,25 farklı pestisit tespit edildi. Yasal limit aşımı yaşanan 4 üründen 3'ü BİM'de bulundu. Hatta ihlal olan 3 üründen 2'sinde ikişer ayrı limit aşımı kaydedildi.
CarrefourSA
Ürün başına ortalama 7,5 farklı pestisit tespit edildi. Örneklerde yasal limit aşımına rastlanmadı.
Migros
Ürün başına ortalama 6,5 farklı pestisit tespit edildi. İhlal tespit edilen 4 üründen 1'Migros'ta yer aldı.
ŞOK
Ürün başına ortalama 5,5 farklı pestisit tespit edildi. Alınan numunelerde yasal limit aşımına rastlanmadı.
GREENPEACE MARKET KARNESİNİ AÇIKLADI
Greenpeace, analiz sonuçlarıyla birlikte marketlerin taahhütlerini ve bağımsız test sonuçlarını içeren bir "Market Karnesi" geliştirdi.
Limon analiz sonuçlarına göre CarrefourSA, ŞOK ve A101 marketlerinin numunelerinde yasal limit aşımına rastlanmadı. Kurumsal taahhütler ve kısmi şeffaflık politikaları sebebiyle ise Migros ve ŞOK puan alan zincirler oldu.
Sağlıklı Gıda İçin 4 Ana Dönüşüm Talebi
Sağlıklı gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayan Greenpeace Türkiye, perakende sektörünü yöneten zincirlerden 4 maddelik dönüşüm talep etti:
Tam Şeffaflık
Yaş meyve ve sebze tedarik zincirinde bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılması ve sonuçların kamuoyuna açıklanması.
Kokteyl Etkisine Sıfır Tolerans
Yasal sınırların altında kalsa bile, bir üründe en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesi.
Maksimum Kalıntı Limitlerinin İyileştirilmesi
Perakendecilerin kendi iç standartlarını kurgulayarak devlet limitlerini yüzde 20 oranında daha katı bir kabul kıstasına çekmesi.
Çiftçi Refahının Korunması: Ekolojik üretime geçişte çiftçiye teşvik, zirai mühendis desteği ve prim verilerek tarladaki dönüşüm maliyetinin üreticiye yüklenmemesi.
ÖZYER ‘’ÇOKLU PESTİSİT ZARARINDAN KAÇINMALIYIZ’’
Analiz sonuçlarını değerlendiren Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, çoklu pestisit sorununun tehlikesine dikkat çekti. Özyer, "Kampanyamızın temel taleplerinden olan analizlerin açıklanması talebine ilişkin ilk karşılığı aldık. Migros analiz sonuçlarını açıklamaya başladı. Diğer marketlerden de şeffaflık adımı bekliyoruz" dedi.
Limitler dahilinde kalınsa bile çoklu pestisit zararından kaçınılması gerektiğini belirten Özyer, marketlerin en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesi yönündeki talebi değerlendirmelerini istedi.