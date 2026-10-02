Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği ocak maaş zam farkı yaklaşıyor. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre şekillenen son üç aylık enflasyon rakamları, İstanbul'daki maaşlara yansıması gereken enflasyon farkının ilk sinyallerini veriyor.
Emekli ve memura İTO sürprizi: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu
İstanbullunun 3 aylık emekli ve memur maaş zam oranı netleşti. YENİÇAĞ olarak İTO enflasyon oranına göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,94 olarak hesaplandı. İşte İstanbul'da 3 aylık hesapta emekli ve memurun asıl alması gereken maaş tablosu...Süleyman Çay
Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos ayında yüzde 1,66 ve son olarak Eylül ayında yüzde 2,11 olarak açıklanan veriler ışığında, üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,94 olarak kayıtlara geçti.
Bu oran, İstanbul'daki SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan cepte olan üç aylık zam oranını temsil ederken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı hesaplamasının temelini oluşturuyor.
Toplu sözleşme kuralları gereği memur ve memur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen toplu sözleşme zammını alıyor.
Gerçekleşen altı aylık enflasyonun bu zammı aşması durumunda ise aradaki fark maaşlara enflasyon farkı olarak ekleniyor.
Şu anki yüzde 5,94’lük üç aylık kümülatif İTO oranı, memur maaşlarında henüz net bir enflasyon farkı doğurması için yeterli seviyede bulunmuyor. Yılın son çeyreğindeki Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık oran, mevcut dönemin toplu sözleşme zammını aştığı an memur için enflasyon farkı resmiyet kazanacak.
Şu ana kadar kesinleşen yüzde 5,94'lük kümülatif enflasyon oranının doğrudan maaşlara yansıtılması durumunda İstanbullunun maaş zam oranında çıkacak rakamlar kuruşu kuruşuna netleşti.
Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı, üç aylık enflasyon oranı uygulandığında 24 bin 950 lira 99 kuruş seviyesine yükseliyor. Benzer şekilde şu an 31 bin 526 lira olan en düşük memur emeklisi maaşının, söz konusu oranla 33 bin 398 lira 64 kuruşa çıkması öngörülüyor.
Çalışan memurlar cephesinde de gelirlerin yukarı yönlü ivmelenmesi dikkat çekiyor. Halihazırda 66 bin 187 lira maaş alan bekar bir memurun geliri, yüzde 5,94'lük zam tahminiyle 70 bin 118 lira 51 kuruşa ulaşıyor. Evli bir memurun 70 bin 257 lira olan mevcut maaşı ise aynı hesaplamayla 74 bin 430 lira 27 kuruşu buluyor.
Bu rakamlar yalnızca Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan İstanbul enflasyon yansımasını ifade ediyor. TÜİK'in oranları ile maaş zamları belirleniyor. Ocak ayındaki nihai maaşlar; TÜİK'in yılın son üç aylık enflasyon verisinin eklenmesi, oluşacak net enflasyon farkı ve yeni dönemin toplu sözleşme zammı ile tamamen kesinleşecek. Milyonların gözü şimdi yıl sonu enflasyonunu belirleyecek olan kalan dört aylık veride. 5 Ekim'de TÜİK üçüncü enflasyon oranını duyuracak.