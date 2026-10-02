Emekli ve memura İTO sürprizi: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı, üç aylık enflasyon oranı uygulandığında 24 bin 950 lira 99 kuruş seviyesine yükseliyor. Benzer şekilde şu an 31 bin 526 lira olan en düşük memur emeklisi maaşının, söz konusu oranla 33 bin 398 lira 64 kuruşa çıkması öngörülüyor.