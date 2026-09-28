Köprü ve otoyollar için çarpıcı iddia: Zam oranı yüzde 350’ye ulaşabilir

Peki nasıl? Devlete ait varlıkları hızla özelleştirerek! Önce, özelleştirmeyle kelepir şekilde köprü ve otoyolların işletmesi yandaş şirketlere devredilecek. Ardından özelleştirmelerin peşinatı, AKP’nin kendi yaptığı vurgunun Hazine’de açtığı deliğin kapatılmasında kullanılacak. Tabii ki delik yine kapanmayacak! Ancak vatandaşlarımız özelleşen otoyollarda 30 yıl boyunca yandaş şirketlerin insafına bırakılmış olacak. Araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapılacak!