Gazeteci Fatih Ergin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç ve Gazeteci Yiğit Uzun duyurdu. Ergin'in gözaltına alınma sebebi henüz bilinmiyor.
Av. Sibel Sevinç Fatih Ergin'in gözaltına alındığını şöyle duyurdu:
Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer.
Gazeteci Yiğit Uzun, Fatih Ergin'in Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, ve evinde ölü bulunan Turgay Tamer'in o dönemki "kampüs doktoru" olan görevini sehven "Adli Tıp Çalışanı" olarak yazdığı için gözaltına alındığını belirtti
Uzun'un paylaşımı şöyle:
Fatih Ergin, Silivri Başsavcılığı’nın talimatıyla bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış. Turgay Tamer, sadece Kozinoğlu’nun bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Sehven “Adli Tıp çalışanı” olarak yazıldı. Bu nedenle gece yarısı Jandarma tarafından, TCK 217/A kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve TCK 218 kapsamında “basın ve yayın yoluyla işlenme” iddialarıyla GÖZALTINA alındı. Takdir kamuoyunun.