Gazeteci Fatih Ergin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç ve Gazeteci Yiğit Uzun duyurdu. Ergin'in gözaltına alınma sebebi henüz bilinmiyor.

Av. Sibel Sevinç Fatih Ergin'in gözaltına alındığını şöyle duyurdu:

Uzun'un paylaşımı şöyle:

Fatih Ergin, Silivri Başsavcılığı’nın talimatıyla bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış. Turgay Tamer, sadece Kozinoğlu’nun bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Sehven “Adli Tıp çalışanı” olarak yazıldı. Bu nedenle gece yarısı Jandarma tarafından, TCK 217/A kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve TCK 218 kapsamında “basın ve yayın yoluyla işlenme” iddialarıyla GÖZALTINA alındı. Takdir kamuoyunun.