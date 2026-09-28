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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle dengelemeyi amaçlayan Eşel Mobil sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kalkıyor. Küresel enerji piyasalarındaki krizler ve jeopolitik gerilimlerin tüketiciye yansımasını hafifletmek amacıyla mart ayında geçici olarak devreye alınan uygulamanın bitmesi, pompalarda ciddi bir fiyat artışını gündeme getirdi.

Mevcut durumda benzinden alınan litre başına 4,43 TL'lik ÖTV tutarının, yasal üst sınır olan 14,83 TL seviyesine çıkarılması halinde; aradaki fark ve yüzde 20'lik KDV'nin etkisiyle litre fiyatlarına 12,48 TL'ye varan bir zam yansıması ihtimali bulundu. Bu potansiyel artışın tek seferde mi yoksa zamana yayılarak mı uygulanacağı ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğu belirtiliyor.

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN ENFLASYON GÖZE ALINDI

Sistemin tamamen devreden çıkarılması, devletin enflasyon ile bütçe açığı arasında yaptığı stratejik bir tercihe işaret etti. BirGün'e konuşan İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'a göre, bütçe gelirlerinde ciddi bir vergi kaybı yaratan Eşel Mobil, başından beri ekonomik rasyonaliteden çok siyasi gerekçelerle hayata geçirilmiş bir "emniyet supabı" görevi olduğunu belirtti.

Oyan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tamamen bundan çıkılacak ve bir daha uygulanmayacak deniyorsa, burada ÖTV’ye bakmak gerekiyor. ÖTV, akaryakıttan nispi vergi olarak değil, maktu vergi olarak alınıyor. Maktu vergiyi sıfırlayana kadar kullanılabilecek bir imkân var. Ancak bu, vergi gelirini azalttığı için ÖTV açısından önemli bir kayıp yaratıyor. Aslında Eşel Mobil’i çok istemeyerek uyguladılar. Daha çok siyasi nedenle yapılmış bir şeydi, ekonomik olmaktan ziyade.Kaynak: Eşel Mobil kalkıyor: Pompaya 12,48 TL riski!"

'BÜTÇENİN DURUMU İYİ DEĞİL'

Eşel Mobil’in tamamen devreden çıkarılmasının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını ifade eden Oyan, bütçe açığının büyümesi ile enflasyonun yükselmesi arasında bir tercih yapıldığını açıkladı. Devletin yüksek faizlerle borçlandığına dikkat çeken Oyan, enflasyonun hızlı biçimde düşürülmesinin kamu açıklarını artırabileceğini de belirtti.

Oyan, “Devlet 10 yıllıkta bile yüzde 35 ile iki yıllıkta yüzde 42 ile borçlanıyor. Enflasyonun hızlı geriye çekilmesi, kamu açıklarının daha da büyümesi anlamına gelebilir. Bu durum bütün hanehalkını ve şirketleri olumsuz etkiler ancak bütçe gelirlerinde daha fazla kayıp yaşamak istemiyorlar. Çünkü bütçenin durumu iyi değil” ifadelerini kullandı.

'SON DERECE DÜŞÜK BİR ARTIŞ ANLAMINA GELECEK'

Eşel Mobil’in kaldırılmasının enflasyonu yukarı çekebileceğini de belirten Oyan, asıl sorunun yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin düşürülememesi olduğunun altını çizdi. Oyan, "2027 bütçesinde ücretleri programdaki enflasyon hedefine göre ayarlamaya çalışacaklar. Ücretlerde yüzde 25,5 gibi bir artış öngörülüyor. Belki yüzde 30’a kadar çıkabilir ancak bu da son derece düşük bir artış anlamına gelecek. Çünkü enflasyonun altında kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.