Kaynak: İHA

Bursa'nın turizm simgesi Uludağ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Zirveye yakın yüksek noktalarda etkili olan mevsimin ilk karı, beyaz örtü oluşturmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o anlara tanıklık eden vatandaşlar, sezonun ilk karını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.