Bursa'nın turizm simgesi Uludağ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Zirveye yakın yüksek noktalarda etkili olan mevsimin ilk karı, beyaz örtü oluşturmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o anlara tanıklık eden vatandaşlar, sezonun ilk karını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Avrupa ilaç yerine ilk hasat zeytinyağı içiyor: 11 kilodan 1 litre çıkıyor Bursa'nın İznik ilçesinde üretici Oğuz Yıldırım, sezonun ilk zeytin hasadıyla yüksek polifenollü soğuk sıkım zeytinyağı üretimine başladı. 11 kilo yeşil zeytinden 1 litre elde edilen ve "ilaç gibi" görülen zeytinyağına Almanya, İngiltere ve ABD'den yoğun sipariş yağıyor.