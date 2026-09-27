Olay, Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde oldu. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ekiplerin müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaştı.
10 metre çukura düşen köpeği AFAD kurtardı
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Kaynak: DHA
Bingöl'de yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
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