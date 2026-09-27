Olay, Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde oldu. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ekiplerin müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Diyarbakır’da taşların arasında mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldıDiyarbakır’da taşların arasında mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldıGündem