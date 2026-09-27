İnternetten sipariş verdi, kargoyu açınca neye uğradığını şaşırdı

Çevrim içi alışverişte yaşanan ilginç dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. İş yeri için malzeme siparişi veren bir esnaf, teslim aldığı kargo paketini açtığında büyük bir şok yaşadı.