Kaynak: İHA

Yozgat'ta yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit, çocukluğundan bu yana kurduğu gelinlik giyme hayaline ailesinin organize ettiği özel törenle kavuştu. Gelenek ve göreneklere uygun olarak hazırlanan organizasyon, şehir merkezindeki araç konvoyu ile başladı. Düğün salonunda devam eden törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri, aile yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Hayalindeki gelinliği giyen Yağmur, gece boyunca müzik eşliğinde gönlünce eğlendi.

"ÇOK GÜZEL VE DUYGU DOLU BİR HİS"

Kızının çocukluk pencerelerinden birini araladıklarını ifade eden baba Yusuf Babayiğit, evde yemek ikramıyla başlayan sürecin gelin gezisi ve salon eğlencesiyle tamamlandığını aktardı. Babayiğit, duygularını "Kızımızın hayalini bugün gerçeğe dönüştürdük. Bizim için gurur verici, tarifsiz bir duygu. İnsan ne diyeceğini bilemiyor" sözleriyle ifade etti.

Anne Filiz Babayiğit ise üç çocuğunun en küçüğü olan Yağmur'un mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirterek, "Hayali gelin olmaktı, biz de bu isteğini yerine getirmek için toplandık. Duamızı ettik, konvoyumuzu yaptık. Hem mutlu hem de duygu dolu anlar yaşıyoruz" dedi.

VALİ ÖZKAN: "BÖYLE ANNE BABALARI ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Yağmur'un heyecanına ve mutluluğuna ortak olmak için törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, aileye tebriklerini iletti. Özkan, "Erkek evlatlarımızı zaman zaman dualarla askere uğurluyoruz. Bugün de anne ve babamız kızlarının mutluluğu için onu gelinlik içinde evlat edinmiş. Bizler de bu güzel güne şahitlik etmek için geldik. Anne ve babayı tebrik ediyorum, Allah böyle aileleri başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Tören, davetlilerin geç saatlere kadar sürdürdüğü kutlama ile sona erdi.