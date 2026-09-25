Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapanlar yerleştirildi.
Ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı.
KAMERALARA KARACA, AYI, DOMUZ VE GEYİK YANSIDI
Bölgede kayıt yapan fotokapanlar, karaca, ayı, domuz ve geyik görüntüledi.
Yaban hayvanlarının doğal yaşamına ilişkin görüntüler, fotokapanlar aracılığıyla kayıt altına alınarak gözlem çalışmalarına katkı sağladı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "Ormanlarımızın sessiz tanıkları. Ormanlarımıza yerleştirdiğimiz fotokapanlarla hem ormanlarımızı koruyor hem de doğal yaşamı yakından gözlemliyoruz." ifadelerine yer verildi.