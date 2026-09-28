Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji’nin 28 Eylül raporuna göre sabah Marmara ve İç Anadolu’da başlayan sağanaklar, öğleden sonra doğuya yayılacak. Marmara ile Karadeniz’de kuvvetli yağış; batıda kuzeyli, doğuda güneyli fırtına bekleniyor. Gece yağışlar kuzey ve doğu kıyılarına çekilerek hafifleyecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Marmara’nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz hattında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşan sert rüzgarlar esereken, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu genelinde güney yönlü rüzgarların da aynı hızda (40-60 km/sa) etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

12:00 - 18:00

Günün ortasında yağışlı hava sahası Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz iç kesimlerine doğru genişleyecek. Marmara’nın doğusundaki yerel kuvvetli yağışların yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Adana-Kahramanmaraş çevresi) yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Marmara ve Kıyı Ege genelinde kuzeyli rüzgarlar 40-60 km/sa (yer yer İç Ege’de 30-50 km/sa) hızla etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde güneyli rüzgarların hızı 40-60 km/sa seviyesinde seyredecek.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

18:00 - 24:00

Akşam saatlerinden itibaren iç ve batı bölgelerde yağışlar etkisini kaybederek hava parçalı ve az bulutlu hale gelecek. Yağışlı kütle esas olarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’nun batı kesimlerinde etkisini sürdürecek. Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresi) ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, Ege kıyıları ve Kıyı Akdeniz’de kuzeyli rüzgarlar etkisini hissettirmeye devam edecek.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

00:00 - 06:00

Gece saatlerinde yağışlı sistem büyük oranda yurdu terk etmeye başlayacak. Yağışlar Marmara’nın kuzeyi ve Kadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun doğusu ve Hatay çevrelerinde lokal olarak devam edecek. Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya hattı) yerel kuvvetli yağışlar ve 40-60 km/sa hıza ulaşan kuzeyli rüzgarlar etkisini korurken, Doğu Karadeniz’in doğusunda da kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Yurdun iç, güney ve batı kesimlerinin büyük bölümünde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

28 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

BURSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

ADANA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

16 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

AMASYA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

23 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

ERZURUM °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

25 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

26 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

27 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 28

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısı 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 29

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 30

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

30 32
Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 31

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sarı kod, 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 32

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.

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