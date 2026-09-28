Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Karaman'da, düğün konvoyundaki otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 1

Düğün yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 2

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında meydana geldi.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 3

Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 4

Düğün konvoyundakilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 5

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 6

Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim: 7

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ve Abdullah Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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