Düğün yolunda kahreden kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ve Abdullah Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.