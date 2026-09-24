Kaynak: İHA

Burdur'da 28 yaşındaki Elif Aydemir için ailesi, sevenleri ve Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı iş birliğiyle anlamlı bir organizasyon düzenlendi. En büyük isteği gelinlik giymek olan genç kız için özel bir araç süslenerek şehir merkezinde düğün konvoyu oluşturuldu. Emniyet mensuplarının da sirenlerle eskortluk ettiği konvoy, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi ve alkışlarla izlendi.

BABA KIZIN İLK DANSI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Konvoyun ardından geçilen düğün salonunda Elif Aydemir için temsili tören yapıldı. Gelinliğiyle alana giren genç kızın sevinci dikkat çekerken, gecenin en duygusal anı baba-kızın sahnedeki ilk dansında yaşandı. Kızının elini tutarak dans eden Muhammed Aydemir ve salonu dolduran aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÜÇ GÜNDÜR HEYECANDAN UYUYAMIYORDU"

Duygularını paylaşan Elif Aydemir çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Baba Muhammed Aydemir ise, "Anlatılmaz bir duygu. Kızımız bu organizasyonu duyduğundan beri üç gündür heyecandan doğru düzgün uyumuyordu. Sabahları gelinlik giyeceği için erkenden kalkıyordu" dedi. Anne Gülbahar Aydemir de sürecin daha önce katıldıkları bir düğünde Elif'in gelin çiçeğini yakalamasıyla başladığını ve hayalinin gerçeğe dönüştüğünü aktardı.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ SAĞLANDI

Organizasyonun öncüsü Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı, Elif'i başka bir düğünde oynarken gördükten sonra aileyle iletişime geçtiğini belirtti. Etkinlikteki tüm hizmetlerin gönüllüler tarafından ücretsiz karşılandığını vurgulayan Hoşafçı, mahallece bu gururu ve mutluluğu paylaştıklarını ifade etti.