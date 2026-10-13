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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin pek çok noktasında yürütülen enerji arama faaliyetlerine bir yenisi eklendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz projesi kapsamında, Antalya’nın turizm ve tarım merkezi konumundaki 6 ilçesindeki ruhsat sahalarında acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanan karar doğrultusunda; petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılacağı bildirildi.

HANGİ ARAZİLERİN KAMULAŞTIRILACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Antalya’da hangi özel mülklerin ve taşınmazların kamulaştırma kapsamına alınacağı ile projenin bölge ekosistemine yaratabileceği etkiler hakkındaki ayrıntılar netleşmiş değil. Kararın ardından bölgedeki vatandaşlar enerji arama çalışmalarının sonuçlarını ve doğaya etkilerini sorgulamaya başladı.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI: "DOĞA İLE KALKINMA ALTERNATİF GÖSTERİLEMEZ"

Kararın ardından Finike Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) yazılı bir açıklama yaparak ekonomik dengeye dikkat çekti. Ülkenin yerli enerji kaynaklarının araştırılmasına ilkesel olarak karşı olmadıklarını belirten TORAÇDER yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Petrol aramalarının sağlayabileceği ekonomik kazanç ile tarımın, suyun, ormanların ve turizmin uzun vadeli ekonomik değeri birlikte değerlendirilmelidir. Ekonomik kalkınma ile doğanın korunmasının birbirinin alternatifi olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz."

SEÇİM ÖNCESİ PETROL VE DOĞAL GAZ MÜJDELERİ

Türkiye'de seçim dönemleri yaklaşırken petrol ve doğal gaz keşiflerine ilişkin açıklamalar da gündeme geliyor. 2004'ten bu yana farklı seçim dönemleri öncesinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ve denizlerde petrol veya doğal gaz bulunduğuna yönelik açıklamalar kamuoyuna yansıdı.