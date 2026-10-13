Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2026 yılı doğum sezonuna dair, “Şimdiye kadarki kısımlarla ilgili gayet başarılı bir sezon geçirdik. Hayvanlarımız gerçekten hem çok kaliteli hem de düşündüğümüz düzeyde yavrular elde etme imkanı bulduk. Bu nedenle çok mutluyuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen de devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var. Van kedisinin tanınırlığının artmasından, duyarlılığının artmasından memnunuz.