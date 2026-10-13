Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır

Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır

Van Kedi Villası’nda 2026 doğum sezonu başarıyla tamamlandı. Havzaya özgü ipeksi tüyleri ve safkan ırk özellikleriyle öne çıkan, aşı ve sağlık kontrolleri yapılmış sevimli Van kedileri yeni yuvalarını bekliyor.

Kaynak: DHA
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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 1

Van’ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğer gözü kehribar renkli kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası’nda 2026 yılı doğum sezonu tamamlandı.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 2

Sağlıklı ve kaliteli yavruların dünyaya geldiği merkezde, sahiplendirme çalışmaları da sürüyor.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 3

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2026 yılı doğum sezonunun başarılı geçtiğini belirterek, "Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var" dedi.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 4

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 5

Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, bu yılki doğumlarda da villaya birbirinden güzel Van kedileri katıldı. Villada yenidoğan yavruların bakım ve sağlık kontrolleri yapılırken, sahiplendirme çalışmaları da devam ediyor. Yaz boyunca yoğun ziyaretçi ağırlayan merkezde, Van kedisinin tanınırlığının artırılması ve neslinin korunması sağlanıyor.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 6

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2026 yılı doğum sezonuna dair, “Şimdiye kadarki kısımlarla ilgili gayet başarılı bir sezon geçirdik. Hayvanlarımız gerçekten hem çok kaliteli hem de düşündüğümüz düzeyde yavrular elde etme imkanı bulduk. Bu nedenle çok mutluyuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen de devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var. Van kedisinin tanınırlığının artmasından, duyarlılığının artmasından memnunuz.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 7

Bu kedi neslinin yok olmaması lazım. Bunun da bu kediyle ilgili bilinçli olma şartına bağlıyoruz. Hayvanlar buraya ziyaretçi geldiği zaman çok mutlu oluyor. Kendileri de hayvanları besliyor.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 8

Kediler çok şirin, tatlı ve her gelenin yüzü tebessümle geliyor. Burada ziyaret ediyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yani bir nevi biz insanlara mutluluk aşılıyoruz. Bu nedenle de çok mutluyuz” diye konuştu.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 9

2026 yılına ait sahiplendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Kaya, sürecin istedikleri hızda ilerlemediğini ancak yavruların yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların devam ettiğini söyledi

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 10

. Kedilerin sağlık işlemlerinin tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Şu anda sahiplenmelerimiz devam ediyor. Yavrular aşılarını oldular, kayıtlarını yaptık, testlerini yaptık. Sahiplendirmeye hazır pozisyondalar. Hayvanseverleri sahiplenmek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 11

Van kedilerinin ortalama ömrü 12 ila 17 yıl arasında değişmektedir. İyi bakım koşulları, kaliteli beslenme ve düzenli veteriner kontrolleriyle bu süre 18 yıla kadar uzayabilmektedir.

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Bir gözü mavi, bir gözü kehribar: yeni yavrular hazır - Resim: 12
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