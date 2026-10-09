Kaynak: İHA

Fon soruşturmasında iddialarından dolayı "şüpheli" sıfatıyla haklarında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu "yanıltıcı" nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA

Soruşturma kapsamında AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar'ın aynı karede görüldüğü fotoğrafı paylaşan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç dün gözaltına alındı. Balcı ve Sevinç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Murat Ağırel ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.