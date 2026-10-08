Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinden yükselen yoğun duman, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayın nedeni ise ekiplerin incelemesiyle anlaşıldı.

DUMANIN KAYNAĞI ŞAŞIRTTI

Olay, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ikinci katında meydana geldi. Ofisinin kapısını açan iş yeri sahibi, içeriyi yoğun dumanın kapladığını görünce durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, dumanın tost makinesinde unutulan ekmeğin yanmasından kaynaklandığını belirledi.

Yanan ekmek, ekipler ve iş yeri sahibinin müdahalesiyle makineden çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.