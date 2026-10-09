Dünyanın en güçlü ve seçkin özel kuvvetleri belli oldu. Zorlu eğitimleri, operasyon yetenekleri ve başarılarıyla öne çıkan birliklerin yer aldığı listede, Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler de dikkat çekti. Peki, Bordo Bereliler dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri listesi...
Dünyanın en seçkin askeri birlikleri belli oldu: Bordo Bereliler'in listedeki yeri şaşırttı
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralaması açıklandı. Zorlu eğitimleri ve operasyon yetenekleriyle öne çıkan birlikler arasında Bordo Bereliler de yer aldı. Peki, Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler listede kaçıncı sırada?Kaynak: Haber Merkezi
Özel kuvvetler, dünyanın dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen seçkin birliklerden oluşuyor.
Üst düzey eğitimleri, dayanıklılıkları, operasyon kabiliyetleri ve farklı arazi koşullarındaki deneyimleriyle öne çıkan bu birlikler, ülkelerinin en önemli askerî güçleri arasında gösteriliyor.
Dünyanın en güçlü özel kuvvetlerine ilişkin hazırlanan son liste, dikkat çekici bir sıralamayı gözler önüne serdi. Türkiye'nin dünya çapında tanınan özel kuvvetler birliği Bordo Bereliler'in listedeki konumu da merak uyandırdı.
İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri ve Bordo Bereliler'in sıralamadaki konumu...
10. SASR – AVUSTRALYA
• Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
• Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar
9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
• Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
• Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü
8. GSG 9 – ALMANYA
• Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
• Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu
7. JTF2 – KANADA
• Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
• Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik
6. GIGN – FRANSA
• Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
• Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu
5. SHAYETET 13 – İSRAİL
• Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
• Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu
4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE
Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.
Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.
3. SPETSNAZ – RUSYA
• Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman
• Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar
2. SAS & SBS – Birleşik Krallık
• Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma
• Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu
1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD
• Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti
• Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu