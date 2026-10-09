'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı

Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin Yörük tabiri olduğunu söylemişti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını ifade etmişti.