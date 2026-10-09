Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı

'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da "Zavadanak Dayı" olarak tanınan Bekir Varol'a parti rozeti taktı. Özdağ, Varol'u Ankara'ya davet ederek birlikte video çekmek istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı - Resim: 1

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özdağ'ın kentteki temasları sırasında, sosyal medyada "Zavadanak Dayı" olarak tanınan Bekir Varol da Zafer Partisi'ne üye oldu.

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'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı - Resim: 2

Manavgat'ta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıklarını anlatırken kullandığı "zavadanak" ifadesiyle gündeme gelen Varol'un parti rozetini Ümit Özdağ taktı.

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'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı - Resim: 3

ÖZDAĞ'DAN "ANKARA'YA GEL" DAVETİ

Rozet takma töreninin ardından Ümit Özdağ, Bekir Varol'a "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim" diyerek davette bulundu.

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'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı - Resim: 4

"ZAVADANAK DAYI" OLARAK TANINMIŞTI

Bekir Varol, pandeminin ilk günlerinde yaşadığı trafik kazasının ardından verdiği tepki ve kullandığı "zavadanak" sözüyle sosyal medyada kısa sürede tanınmıştı.

Varol, bu ifadesinin ardından sosyal medyada "Zavadanak Dayı" adıyla tanınır hale gelmişti.

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'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı: Rozetini Ümit Özdağ taktı - Resim: 5

Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin Yörük tabiri olduğunu söylemişti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını ifade etmişti.

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