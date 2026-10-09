Kaynak: DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında İncesu ilçesi Kayseri-Ankara karayolu Süksün Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Özdemir (62) yönetimindeki 06 HH 847 plakalı otomobil, Necati Karakoç (67) yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Necati Karakoç ile aynı araçta bulunan Keziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı (63) hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.