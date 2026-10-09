İstanbul'da trafik çilesi: TEM ve E-5 kilitlendi

İstanbul’un en hareketli sanayi ve yerleşim merkezlerinden olan bu iki ilçede, özellikle TEM Otoyolu (E-80) katılım noktaları ile Basın Ekspres Yolu üzerinde yoğun bir araç kalabalığı gözleniyor. Başakşehir yönüne giden bağlantılarda ve Bağcılar içi geçişlerde sürücüler uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Merkez ilçelerde de durum farksız. Şişli, Mecidiyeköy ve Kağıthane çevrelerindeki bağlantı yollarında, özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM yönündeki katılım noktalarında trafik kırmızıya bürünmüş durumda.