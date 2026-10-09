İstanbul’da her gün milyonlarca vatandaşın en büyük çilesi olan trafik, bugün de İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Anlık verilere göre şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesine ulaşarak alarm veriyor. Özellikle ana arterlerde, otoyol bağlantılarında ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda.
İstanbul'da trafik çilesi: TEM ve E-5 kilitlendi
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesine ulaşırken, her iki yakada da ana arterler adeta kilitlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu özellikle batı ilçelerinden başlayarak merkeze doğru ciddi bir artış gösteriyor. E-5 ve TEM otoyolu bağlantı noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi. Esenyurt bölgesindeki katılım kollarında araçlar çok yavaş ilerleyebiliyor.
İstanbul’un en hareketli sanayi ve yerleşim merkezlerinden olan bu iki ilçede, özellikle TEM Otoyolu (E-80) katılım noktaları ile Basın Ekspres Yolu üzerinde yoğun bir araç kalabalığı gözleniyor. Başakşehir yönüne giden bağlantılarda ve Bağcılar içi geçişlerde sürücüler uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Merkez ilçelerde de durum farksız. Şişli, Mecidiyeköy ve Kağıthane çevrelerindeki bağlantı yollarında, özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM yönündeki katılım noktalarında trafik kırmızıya bürünmüş durumda.
Anadolu Yakası’nda da sürücüler için zorlu bir saat dilimi yaşanıyor. E-5 (D-100) ve TEM otoyolları üzerindeki birçok nokta kırmızı alarm veriyor. D-100 (E-5) karayolu üzerinde, Kartal ve Maltepe geçişlerinde her iki yönde de yoğunluk göze çarpıyor. Pendik yönüne giden ve bu ilçelerden transit geçiş yapan sürücüler yoğun bir trafikle karşı karşıya.
Finans Merkezi ve iş alanlarının yoğun olduğu bu bölgede trafik neredeyse tamamen kilitlendi. Özellikle Ataşehir ve Ümraniye'yi birbirine bağlayan kavşaklar ile TEM otoyolu katılım noktalarında araçlar adım adım ilerliyor. Göztepe, Kozyatağı ve Uzunçayır mevkilerinde, hem E-5 bağlantılarında hem de köprüye giden güzergahlarda yoğun bir araç birikmesi söz konusu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) yaklaşımlarında, özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde her iki yönde de kırmızı ve turuncu yoğunluklar haritaya yansımış durumda.
ANADOLU VE AVRUPA YAKASINDA ANLIK YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ