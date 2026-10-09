Kaynak: İHA

Antalya'da Kundu-Otogar arasında çalışan halk otobüsünün şoförü Necati Gürlevik, mesai sonrası araçta rutin kontrol yaptığı sırada koltukta hareketsiz duran Toy Poodle cinsi bir köpek gördü.

İLK BAKIŞTA OYUNCAK SANDI

Köpeği ilk gördüğünde oyuncak zannettiğini anlatan Gürlevik, "Elime aldığımda canlı olduğunu fark ettim. Biz otobüste her şeyi buluyoruz, değerli eşya olsun, çanta olsun, cüzdan olsun. Köpek ilk defa denk geldi" dedi.

Gürlevik, köpeği veterinere götürerek çipinden sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak köpeğin çipinin olmadığı anlaşıldı.

KARAMEL ADINI VERİP SAHİPLENDİ

Sosyal medyada görüntüleri paylaşmasına rağmen köpeğin sahibi kendisine ulaşmayınca Gürlevik, köpeği sahiplendi. Aşılarını yaptırıp çip taktırdığı köpeğe Karamel adını verdi.

Gürlevik, "Bundan sonra biz beraber yaşayacağız. Artık Karamel ile beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.