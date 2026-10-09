Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından, İzmir'de kaçak üretim yapılan fabrikaya yönelik operasyonda 125 milyon 480 bin TL değerinde tütün mamulleri üretiminde kullanılan makine ve eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Özel ekibin çalışmaları doğrultusunda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirdiği tespit edilen bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kağıdı, 18 palet makaron kutusu olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve eşya ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

DEĞERİ 125 MİLYON 480 BİN TL

Ele geçirilen eşyanın toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin TL olduğu belirtilerek, "Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta tütün ve tütün mamulleri olmak üzere ülkemizin ekonomik düzenini, kamu gelirlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı, etkin saha operasyonları ve gelişmiş teknik kapasitemiz ile aralıksız sürdürüyoruz. Kaçakçılığa geçit vermemek, haksız kazancın ve kayıt dışı üretimin önüne geçmek amacıyla yürütülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.