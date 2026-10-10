Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı...

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Rams Park'ta nefes kesen mücadele tam 4 gole sahne olurken dramatik bir sonla bitti.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Rams Park'ta nefes kesen mücadele tam 4 gole sahne olurken dramatik bir sonla bitti.
Namağlup rakibi karşısında ilk yarıda kilidi açmakta zorlanan Galatasaray'ın imdadına kaptan Abdülkerim Bardakçı yetişti ve 45. dakikada attığı kafa golüyle devreye girilirken takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelede ikinci yarıda kıran kırana geçerken Lucas Torreira 65. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.
Kırmızı karttan yalnızca 3 dakika sonra Kasımpaşa skora eşitliği getiren golü Rak-Sakyi ile bularak maça ortak oldu.
Sahada 10 kişi kalmasına rağmen son bölümde baskısını artıran Galatasaray taraftarının da ateşleyici desteğiyle rakip kalede üst üste tehlike yarattı.
Sarı Kırmızılıar aradığı golü 90'da milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ın ayağında bularak maçta yeniden öne geçti.
Son anlarda ise Mario Lemina skoru tayin eden golü attı ve Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta 3 puana 3 golle ulaştı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar nefes kesen 90 dakikayı Libero Youtube kanalında değerlendirdi.
Ahmet Çakar 10 kişi kalan Galatasaray'ın son dakika golüyle kazanmasına "Galatasaray için gecenin özeti olarak hayat öpücüğü veya ölmek, ölmek, dirilmek diyebiliriz" yorumunu yaptı.
Öte yandan Kasımpaşa'yı sert sözlerle eleştiren Çakar, "Bu akşam Kasımpaşa futbol falan oynamadı. Kasımpaşa maçı 1-1'e getirip öyle bitirseydi de aynı şeyi söylerdim." dedi.
Osimhen'e ayrı parantez açan Ahmet Çakar, Nijeryalı yıldızın rakip savunma oyuncularına korku verdiğini belirterek "Osimhen oyuna girdiği an rakip defans oyuncularının vücut kimyası değişti." ifadelerini kullandı.
Deneyimli yorumcu maçın adamını ise alışılagelmişin dışında bir tercihte bulunarak sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kasımpaşa'dan seçti.
Ahmet Çakar, "Bu akşam 3 gol yemesine rağmen gecenin yıldızı, Kasımpaşa'nın Yunan kalecisi Gianniotis'tir!" dedi.