Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı...

Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 10 kişi kaldığı maçta 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, gecenin yıldızıyla ilgili de alışılagelmişin dışında bir tercih yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 1

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Rams Park'ta nefes kesen mücadele tam 4 gole sahne olurken dramatik bir sonla bitti.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 2

Namağlup rakibi karşısında ilk yarıda kilidi açmakta zorlanan Galatasaray'ın imdadına kaptan Abdülkerim Bardakçı yetişti ve 45. dakikada attığı kafa golüyle devreye girilirken takımını 1-0 öne geçirdi.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 3

Mücadelede ikinci yarıda kıran kırana geçerken Lucas Torreira 65. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 4

Kırmızı karttan yalnızca 3 dakika sonra Kasımpaşa skora eşitliği getiren golü Rak-Sakyi ile bularak maça ortak oldu.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 5

Sahada 10 kişi kalmasına rağmen son bölümde baskısını artıran Galatasaray taraftarının da ateşleyici desteğiyle rakip kalede üst üste tehlike yarattı.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 6

Sarı Kırmızılıar aradığı golü 90'da milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ın ayağında bularak maçta yeniden öne geçti.

Son anlarda ise Mario Lemina skoru tayin eden golü attı ve Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta 3 puana 3 golle ulaştı.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 7

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar nefes kesen 90 dakikayı Libero Youtube kanalında değerlendirdi.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 8

Ahmet Çakar 10 kişi kalan Galatasaray'ın son dakika golüyle kazanmasına "Galatasaray için gecenin özeti olarak hayat öpücüğü veya ölmek, ölmek, dirilmek diyebiliriz" yorumunu yaptı.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 9

Öte yandan Kasımpaşa'yı sert sözlerle eleştiren Çakar, "Bu akşam Kasımpaşa futbol falan oynamadı. Kasımpaşa maçı 1-1'e getirip öyle bitirseydi de aynı şeyi söylerdim." dedi.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 10

Osimhen'e ayrı parantez açan Ahmet Çakar, Nijeryalı yıldızın rakip savunma oyuncularına korku verdiğini belirterek "Osimhen oyuna girdiği an rakip defans oyuncularının vücut kimyası değişti." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 11

Deneyimli yorumcu maçın adamını ise alışılagelmişin dışında bir tercihte bulunarak sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kasımpaşa'dan seçti.

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Ahmet Çakar'dan büyük ters köşe: Galatasaray-Kasımpaşa maçının adamı... - Resim: 12

Ahmet Çakar, "Bu akşam 3 gol yemesine rağmen gecenin yıldızı, Kasımpaşa'nın Yunan kalecisi Gianniotis'tir!" dedi.

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