Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi

2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı bilen İVEM Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette MHP'nin baraj altında kaldığı görülürken, AK Parti ve YENİ Parti arasındaki farkın 4,5 puana indiği saptandı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 1

İVEM Araştırma, 2-7 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 140 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 2

Ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 3

Anket verilerinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 4

İşte İVEM Araştırma'nın yayımladığı son anket sonuçları:

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 5

AK Parti: %33,2

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 6

YENİ Parti: %28,7

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 7

DEM Parti: %8,7

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 8

İYİ Parti: %8,4

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 9

MHP: %5,1

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 10

CHP: %3,2

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 11

ANAHTAR Parti: %3,2

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 12

ZAFER Partisi: %3,1

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 13

YRP: %2,1

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2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi - Resim: 14

DİĞER: %4,3

14 14
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