İVEM Araştırma, 2-7 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 140 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.
2023 seçimlerini nokta atışı bilmişti: Son ankette fark 4,5'e indi
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı bilen İVEM Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette MHP'nin baraj altında kaldığı görülürken, AK Parti ve YENİ Parti arasındaki farkın 4,5 puana indiği saptandı.Aykut Metehan
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Ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
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Anket verilerinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
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İşte İVEM Araştırma'nın yayımladığı son anket sonuçları:
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AK Parti: %33,2
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YENİ Parti: %28,7
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DEM Parti: %8,7
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İYİ Parti: %8,4
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MHP: %5,1
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CHP: %3,2
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ANAHTAR Parti: %3,2
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ZAFER Partisi: %3,1
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YRP: %2,1
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DİĞER: %4,3
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