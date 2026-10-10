AK Partili Hasan Basri Yalçın, partiye yeni katılımların olacağını belirterek sıradaki büyükşehri işaret etti.

Yalçın, “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, katıldığı bir televizyon programında partisinin yeni katılımlarla gündeme geleceğini belirterek sırada bir büyükşehrin bulunduğunu açıkladı.

‘EN KISA SÜREDE İNŞALLAH GÖRECEĞİZ’

Yalçın, “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı. Yalçın’ın bu açıklaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katıldığına ilişkin iddianın ardından geldi.