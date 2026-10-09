Beşiktaş taraftarlarından Niğde'de anlamlı hareket: Öğrencilerin yüzü güldü

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Niğde Çarşı taraftar grupları, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Taraftarlar çocuklara kırtasiye setleri, oyuncaklar ve takım tişörtleri hediye etti.