Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde Rize'ye geldi.

Fenerbahçe Rize'ye geldi: Taraftarlardan coşkulu karşılama - Resim : 1

İstanbul'dan saat 17.00'de hareket eden özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Fenerbahçe Rize'ye geldi: Taraftarlardan coşkulu karşılama - Resim : 2

FENERBAHÇE KAFİLESİ OTELE GEÇTİ

Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.

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Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını Rize'de sürdürecek.