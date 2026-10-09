Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde Rize'ye geldi.
İstanbul'dan saat 17.00'de hareket eden özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
FENERBAHÇE KAFİLESİ OTELE GEÇTİ
Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını Rize'de sürdürecek.