MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı

Bu sıkı yaptırımlar sonradan statü değiştirenleri de kapsıyor. Okula yabancı uyruklu olarak kayıt olan ancak eğitim süreci içinde Türk vatandaşlığı kazanan öğrencilerin, mevzuatta belirtilen süreden daha uzun süre okulda tutulmasına müsaade eden kurumlar da aynı cezalarla karşı karşıya kalacak.