Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı

MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı

MEB, 81 ilde bazı okullara talimat gönderdi. Talimatta bu okullara Türk vatandaşı öğrencilerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Diğer
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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yalnızca yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verme izni bulunan "milletlerarası özel öğretim kurumları" için denetimleri sıkılaştırdı.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 2

ODA TV'de yer alan habere göre; İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen talimatta, bu okullara Türk vatandaşı öğrencilerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, kayıt dönemlerinde adayların yabancı uyruklu olduğunu kanıtlayan resmi evrakların büyük bir titizlikle incelenmesi istendi.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 3

Mevcut mevzuata göre, Türk vatandaşlarının hangi ad veya gerekçe altında olursa olsun bu kurumlara ilk kayıtlarının yapılması yasak.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 4

Bakanlık ayrıca, resmi öğrenci kaydı yapılmadan "misafir" veya benzeri gayriresmi statülerle eğitim hizmeti sunulmasının da yasa dışı olduğu konusunda okulları uyardı.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 5

Temmuz ayında güncellenen yasal düzenlemelerle birlikte, kural ihlali yapan eğitim kurumlarını ağır yaptırımlar bekliyor.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 6

Yasaklara rağmen Türk vatandaşı öğrenci kaydeden veya eğiten okullara, brüt asgari ücretin 20 katına denk gelen 660 bin 600 TL idari para cezası kesilecek.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 7

İdari para cezasının yanı sıra, ihlali gerçekleştiren kurumun açma izni ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 8

Bu sıkı yaptırımlar sonradan statü değiştirenleri de kapsıyor. Okula yabancı uyruklu olarak kayıt olan ancak eğitim süreci içinde Türk vatandaşlığı kazanan öğrencilerin, mevzuatta belirtilen süreden daha uzun süre okulda tutulmasına müsaade eden kurumlar da aynı cezalarla karşı karşıya kalacak.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 9

Türkiye'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve uluslararası müfredat uygulayan bu okulların tabelalarında ve resmi isimlerinde zorunlu olarak "Milletlerarası" ibaresi yer alıyor.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 10

Sadece ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren bu kurumlar; Saint Benoît Fransız Lisesi veya Özel İtalyan Lisesi gibi köklü tarihi geçmişe sahip yabancı okullardan tamamen farklı bir yasal zeminde bulunuyor.

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MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı - Resim: 11

MEB'in uyguladığı kısıtlama ve yaptırımlar tarihi yabancı okulları değil, yalnızca "milletlerarası" statüsünde açılmış özel kurumları kapsıyor.

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