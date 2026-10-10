Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yalnızca yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verme izni bulunan "milletlerarası özel öğretim kurumları" için denetimleri sıkılaştırdı.
MEB talimatı verdi: 81 ilde bu okullarda Türk öğrenci yasağı
MEB, 81 ilde bazı okullara talimat gönderdi. Talimatta bu okullara Türk vatandaşı öğrencilerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.Kaynak: Diğer
ODA TV'de yer alan habere göre; İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen talimatta, bu okullara Türk vatandaşı öğrencilerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, kayıt dönemlerinde adayların yabancı uyruklu olduğunu kanıtlayan resmi evrakların büyük bir titizlikle incelenmesi istendi.
Mevcut mevzuata göre, Türk vatandaşlarının hangi ad veya gerekçe altında olursa olsun bu kurumlara ilk kayıtlarının yapılması yasak.
Bakanlık ayrıca, resmi öğrenci kaydı yapılmadan "misafir" veya benzeri gayriresmi statülerle eğitim hizmeti sunulmasının da yasa dışı olduğu konusunda okulları uyardı.
Temmuz ayında güncellenen yasal düzenlemelerle birlikte, kural ihlali yapan eğitim kurumlarını ağır yaptırımlar bekliyor.
Yasaklara rağmen Türk vatandaşı öğrenci kaydeden veya eğiten okullara, brüt asgari ücretin 20 katına denk gelen 660 bin 600 TL idari para cezası kesilecek.
İdari para cezasının yanı sıra, ihlali gerçekleştiren kurumun açma izni ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.
Bu sıkı yaptırımlar sonradan statü değiştirenleri de kapsıyor. Okula yabancı uyruklu olarak kayıt olan ancak eğitim süreci içinde Türk vatandaşlığı kazanan öğrencilerin, mevzuatta belirtilen süreden daha uzun süre okulda tutulmasına müsaade eden kurumlar da aynı cezalarla karşı karşıya kalacak.
Türkiye'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve uluslararası müfredat uygulayan bu okulların tabelalarında ve resmi isimlerinde zorunlu olarak "Milletlerarası" ibaresi yer alıyor.
Sadece ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren bu kurumlar; Saint Benoît Fransız Lisesi veya Özel İtalyan Lisesi gibi köklü tarihi geçmişe sahip yabancı okullardan tamamen farklı bir yasal zeminde bulunuyor.
MEB'in uyguladığı kısıtlama ve yaptırımlar tarihi yabancı okulları değil, yalnızca "milletlerarası" statüsünde açılmış özel kurumları kapsıyor.