Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin gözünün kulağının çevrildiği Kamu Personeli
Danışma Kurulu toplantısında sendika temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Işıkhan’dan emekliye seyyanen zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelen sendika temsilcileri, emekliye seyyanen zam ve en az 50 bin TL maaş talebini masaya taşıdı. Işıkhan seyyanen zam sorularına yanıt verdi.Kaynak: Diğer
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin gözünün kulağının çevrildiği Kamu Personeli
Memur-Sen ve Kamu-Sen genel başkanlarının katıldığı zirvede, enflasyon karşısında ezilen emekliler için "seyyanen zam" talebi başı çekerken, masada yaşanan gerilim ve hükümetin verdiği yanıt dikkat çekti. Gazeteci Şebnem Arda Boğa, kulislere yansıyan toplantının detaylarını ve perde arkasını YouTube kanalında aktardı.
Görüşmeye damga vuran en önemli an, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın hükümete yönelik sert çıkışı oldu. Defalarca bir araya gelinmesine rağmen emeklilerin sorunlarına somut bir çözüm üretilememesini eleştiren Yalçın, Bakan Işıkhan'a açık bir rest çekerek, "Eğer bu masadan istediğimiz sonuçları çıkaramayacaksak, bir daha toplanmayalım" ifadelerini kullandı.
Toplantıda, emeklilerin mutfağındaki yangına dikkat çeken Ali Yalçın, hükümetten acil eylem planı kapsamında şu adımların atılmasını talep etti:
"Memur emeklilerinin maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapılması. Enflasyon karşısında eriyen gelirlerin acilen telafi edilmesi. Memur emeklisi aylıklarının, görevdeki memur maaşının en az yüzde 75'i seviyesine (yaklaşık 50.000 TL) çekilmesi. Düzenlemenin bir an önce hayata geçirilerek emeklilerin de bu haktan faydalandırılması."
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplantıda emeklilerin ekonomik darboğazını Bakan Işıkhan'ın yüzüne karşı dile getirdi. Kahveci'nin sunduğu dosyadaki ana talepler şunlar oldu:
“Emeklilere ek zam ve refah payı verilmesi.
Aktif çalışanlara verilen "ilave ek ödemelerin" emekli aylıklarına da yansıtılması.
Maaşları olumsuz etkileyen gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi.
Bayram ikramiyelerindeki artış oranlarının tatmin edici seviyelere çekilmesi ve 3600 ek gösterge sözünün tutulması.”
Tüm bu somut talepler ve yüksek perdeden çekilen restler karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kaçamak yanıtlar verdi.
Somut bir vaat veya tarih vermekten kaçınan Işıkhan, "Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz" dedi.