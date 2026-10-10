Bakan Işıkhan’dan emekliye seyyanen zam açıklaması

Görüşmeye damga vuran en önemli an, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın hükümete yönelik sert çıkışı oldu. Defalarca bir araya gelinmesine rağmen emeklilerin sorunlarına somut bir çözüm üretilememesini eleştiren Yalçın, Bakan Işıkhan'a açık bir rest çekerek, "Eğer bu masadan istediğimiz sonuçları çıkaramayacaksak, bir daha toplanmayalım" ifadelerini kullandı.