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Kaynak: ANKA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri başladı.





Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Seçer'in Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerine başlandı.

Seçer'in ifade işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.





Ayrıntılar gelecek...