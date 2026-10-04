Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

AK Parti teşkilatlarının yaklaşık bir aydır “Türkiye Yüzyılı” başlığıyla gerçekleştirdiği saha çalışmalarında sona gelindi. Milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları aracılığıyla Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarda vatandaşların gündeme getirdiği sorunlar raporlandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan raporlara göre Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin yüzde 80’in üzerine çıktığı belirtilirken, vatandaşın en önemli gündem maddelerinin ekonomi başlığında toplandığı aktarıldı.

VATANDAŞIN GÜNDEMİNDE 3 BAŞLIK ÖNE ÇIKTI

“Türkiye Yüzyılı” temalı programlarda toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen AK Parti teşkilatları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Saha çalışmalarında özellikle emekli maaşları ve hayat pahalılığı en fazla dile getirilen başlıklar arasında yer aldı.

Çiftçilerin ise mazot fiyatları nedeniyle artan üretim maliyetlerinden yakındığı belirtildi. Görüşmelerde süresiz nafaka konusu da zaman zaman vatandaşların gündeme taşıdığı başlıklardan biri oldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK YÜZDE 80’İ GEÇTİ

Saha çalışmalarında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin dikkat çekici seviyeye ulaştığı belirtildi.

AK Parti kaynakları, sürecin başında yüzde 60-70 seviyelerinde olan desteğin bugün yüzde 80’i aştığını ve bunu sahadaki görüşmelerde de gözlemlediklerini ifade etti.

Ancak Abdullah Öcalan’a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı’da villa yapıldığı yönündeki iddiaların tepki çektiği aktarıldı.

Saha görüşmelerinde bu iddiaların da gündeme geldiği belirtilirken, AK Parti teşkilatlarının vatandaşlara İmralı’daki çalışmalara ilişkin açıklama yaptığı öğrenildi.

Bu kapsamda, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı’da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” denildi.

DIŞ POLİTİKAYA DESTEK DİKKAT ÇEKTİ

Saha çalışmalarında olumlu karşılanan başlıklardan biri de Türkiye’nin dış politikadaki tutumu oldu.

AK Parti kurmayları, hem kamuoyu araştırmalarında hem de vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmelerde dış politikaya yönelik desteğin yüksek olduğunu belirtti.

AK Parti kaynakları, Türkiye’de yapılan NATO toplantısının vatandaşların ilgisini çektiğini ve takdir edildiğini iddia etti.