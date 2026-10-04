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Kaynak: AA

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki yeni yol haritasını duyurdu.

Türksat 7A'da bulunması gereken tüm teknik özelliklerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, yerli üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce Türksat 6A'yı ürettiğimiz TUSAŞ, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve milli ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız."

KATAR ANLAŞMASIYLA "TÜRKSAT BİRUNİ" GELİYOR

Yerli üretim hamlesinin yanı sıra uluslararası iş birliklerine de değinen Uraloğlu, Katar ile uydu alanında yeni bir anlaşmaya imza atıldığını anımsattı. Söz konusu uydunun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türksat Biruni" olarak belirlendiğini belirten Bakan, bu uydunun da yakın zamanda uzaya fırlatılacağını aktardı.

Türkiye'nin hem kendi uydularını üretmeye hem de ihtiyaçlar doğrultusunda küresel pazardan uydu satın almaya devam edeceğini belirten Uraloğlu, TÜRKSAT uydularıyla dünya genelinde 5,5 milyarlık nüfusa erişim sağlandığını ve yapılan yatırımların birkaç yıl içinde geri döndüğünü vurguladı.

TÜRKİYE, KÜRESEL UZAY KONGRESİ IAC 2026'YA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Antalya'da 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) dikkat çeken Bakan Uraloğlu, organizasyonun küresel ölçekteki önemine değindi. Türkiye'nin uydu operasyonları ve haberleşme alanındaki birikimlerini bu kongrede uluslararası kamuoyuyla paylaşacağını ve küresel tecrübeden faydalanacağını ifade etti.