İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından gerçekleştirilecek Avrupa etabında 5K ve 10K olmak üzere iki farklı kategoride yarış düzenlenecek.
İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul’da bugün düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum” organizasyonu nedeniyle bazı güzergahlarda araç trafiğine geçici olarak ara verilecek. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılacağı organizasyon kapsamında yollar 06.00 ile 12.00 saatleri arasında kapalı olacak.Züleyha Öncü
YOLLAR 06.00-12.00 ARASINDA KAPALI
Organizasyon nedeniyle 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan 12.00’ye kadar bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
Kennedy Caddesi’nin Eminönü-Yenikapı yönü
Kennedy Caddesi’nin Zeytinburnu-Yenikapı yönü
Namık Kemal Caddesi
Mustafa Kemal Caddesi
Segah Sokak
Kumluk Sokak
Şair Sermet Sokak
Aksakal Sokak
Ahırkapı Caddesi
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolculuklarını etkinlik saatlerini dikkate alarak planlamaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
İLK START SAAT 08.00’DE
Yenikapı’da gerçekleştirilecek organizasyonda 5K yarışının startı saat 08.00’de verilecek. 10K kategorisinde yarışacak sporcular ise saat 09.15’te koşuya başlayacak.
5K parkurunda sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U dönüşü yaparak Yenikapı’ya ulaşacak. 10K yarışında ise koşucular Sarayburnu’na kadar ilerleyerek burada dönüş yaptıktan sonra yarışı Yenikapı’da tamamlayacak.
İBB, etkinlik süresince trafiğe kapalı olacak güzergahlar nedeniyle İstanbulluların ulaşım planlarını buna göre yapmalarını ve alternatif yolları tercih etmelerini istedi.