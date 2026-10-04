İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından gerçekleştirilecek Avrupa etabında 5K ve 10K olmak üzere iki farklı kategoride yarış düzenlenecek.