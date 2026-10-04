Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul’da bugün düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum” organizasyonu nedeniyle bazı güzergahlarda araç trafiğine geçici olarak ara verilecek. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılacağı organizasyon kapsamında yollar 06.00 ile 12.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından gerçekleştirilecek Avrupa etabında 5K ve 10K olmak üzere iki farklı kategoride yarış düzenlenecek.

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 2

YOLLAR 06.00-12.00 ARASINDA KAPALI

Organizasyon nedeniyle 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan 12.00’ye kadar bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Kennedy Caddesi’nin Eminönü-Yenikapı yönü

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 5

Kennedy Caddesi’nin Zeytinburnu-Yenikapı yönü

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 6

Namık Kemal Caddesi

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 7

Mustafa Kemal Caddesi

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 8

Segah Sokak

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 9

Kumluk Sokak

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 10

Şair Sermet Sokak

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 11

Aksakal Sokak

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 12

Ahırkapı Caddesi

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 13

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolculuklarını etkinlik saatlerini dikkate alarak planlamaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 14

İLK START SAAT 08.00’DE

Yenikapı’da gerçekleştirilecek organizasyonda 5K yarışının startı saat 08.00’de verilecek. 10K kategorisinde yarışacak sporcular ise saat 09.15’te koşuya başlayacak.

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 15

5K parkurunda sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U dönüşü yaparak Yenikapı’ya ulaşacak. 10K yarışında ise koşucular Sarayburnu’na kadar ilerleyerek burada dönüş yaptıktan sonra yarışı Yenikapı’da tamamlayacak.

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İstanbul’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 16

İBB, etkinlik süresince trafiğe kapalı olacak güzergahlar nedeniyle İstanbulluların ulaşım planlarını buna göre yapmalarını ve alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

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