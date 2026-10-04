Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, 4 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 28 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa, Şırnak.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

BURSA 22 DERECE
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

ÇANAKKALE 23 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

İSTANBUL 21 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

KOCAELİ 22 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim hava durumu raporunu yayımlayarak 28 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması beklenirken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 13

28 İLDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin raporunda yağış beklenen 28 il şöyle sıralandı:

Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 14

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerde yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 15

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısında da bulundu.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 16

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'de bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

İstanbul: 21 derece
Ankara: 19 derece
İzmir: 26 derece
Bursa: 22 derece
Antalya: 26 derece
Adana: 28 derece
Konya: 18 derece
Diyarbakır: 24 derece
Gaziantep: 25 derece
Malatya: 22 derece

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Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 17

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre özellikle yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

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