Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 28 ili tek tek açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji, 4 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 28 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa, Şırnak.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 22 DERECE
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 23 DERECE
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21 DERECE
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22 DERECE
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim hava durumu raporunu yayımlayarak 28 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması beklenirken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
28 İLDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin raporunda yağış beklenen 28 il şöyle sıralandı:
Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.
Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerde yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor.
RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısında da bulundu.
Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
4 Ekim'de bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
İstanbul: 21 derece
Ankara: 19 derece
İzmir: 26 derece
Bursa: 22 derece
Antalya: 26 derece
Adana: 28 derece
Konya: 18 derece
Diyarbakır: 24 derece
Gaziantep: 25 derece
Malatya: 22 derece
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre özellikle yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.