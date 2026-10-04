ABD’de açıklanan ekonomik göstergeler, küresel piyasalarda Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.
Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi
ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası Fed’in faiz artırma ihtimali geriledi. Ekonomist Tuna Kaya, ons altın için 4.300 doların aşılmasını önemli görürken uzun vadede 8.000-10.000 dolar aralığını hedeflediğini söyledi. Kaya, bu senaryo için tarih verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Çekirdek kişisel tüketim giderleri yüzde 3,3 beklentisine karşılık yüzde 3 olurken tarım dışı istihdam 89 binlik beklentinin oldukça altında, 29 bin olarak açıklandı.
İşsizlik yüzde 4,2’ye yükselirken ortalama saatlik kazançlardaki aylık artış da yüzde 0,1’de kaldı.
Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalındaki yayınında verilerin piyasalara etkisini değerlendirdi.
Kaya, zayıf istihdamın enflasyonu aşağı çekebileceğini ve bunun Fed’in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranmasına yol açabileceğini belirtti.
Çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin ardından Fed’in faiz artırma ihtimalinin yüzde 65’ten yüzde 45’in altına indiğini aktardı.
Kaya, petrolün 103 doların üzerini gördükten sonra gerilediğini belirterek 95 doları kritik destek olarak gösterdi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 5,28 seviyesine dikkat çekti.
Kaya, bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi halinde faizin yüzde 6’ya çıkabileceğini, bunun da piyasalar açısından olumsuz olacağını söyledi.
ABD verilerinin ardından Nasdaq’ın yeni zirve gördüğünü, S&P 500’de ise 7.800 seviyesine doğru hareket yaşandığını belirten Kaya, piyasaların gelişmeleri olumlu karşıladığını ifade etti.
Ons altında 4.100 doları ilk, 4.000 doları ana destek olarak izlediğini belirten Kaya, 4.300 doların geçilmesi halinde yükselişin yeniden güç kazanabileceğini söyledi.
Kısa vadede baskı ihtimaline karşın uzun vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Kaya, son 10 yıldaki getiriyi karşılaştırarak 10 bin dolarlık altın yatırımının bugün 33 bin dolara, aynı tutardaki ABD tahvili yatırımının ise 12 bin 800 dolara ulaşacağını belirtti.
ABD-İran, Rusya-Ukrayna ve ABD-Çin arasındaki gerilimlere, ayrıca Rusya ile Avrupa arasındaki karşılıklı tehditlere dikkat çeken Kaya, mevcut tablo nedeniyle altında yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.
Kaya, ons altının 2028 sonuna kadar 8.000-10.000 dolar aralığına ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.
Gram altında 6.500-6.550 bölgesini destek, 6.651’i direnç olarak gösteren Kaya, 6.300 seviyesinin ana destek olduğunu belirtti.
Gümüşte 60 dolar desteği, 63 dolar direnci ve 56 dolar ana destek olarak öne çıkarken gram gümüşte 83 seviyesi takip ediliyor.
Bitcoin’de 82.500 doları kanal desteği, 87.300 doları ilk direnç olarak değerlendiren Kaya, bu direncin aşılması halinde 98.000-100.000 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.
Ara destek olarak 85.200 doları işaret etti.
Borsa İstanbul’da 12.600 seviyesinin aşılmadan güçlü bir yükseliş beklemediğini belirten Kaya, dolar bazında 250 dolar seviyesinin de kritik olduğunu ifade etti.
Bu seviyede kalıcılık sağlanamaması durumunda endeksin 225-217 dolar bandına çekilebileceğini söyledi.
Kaya, ABD’den gelen verilerin ekim ayında Fed’in faiz artırma ihtimalini azalttığını belirtti.
Piyasaların bu gelişmelerden destek aldığını, içeride ise fon krizinin etkilerinin sürdüğünü ve Borsa İstanbul’da temkinli duruşun korunması gerektiğini ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.