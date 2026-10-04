Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi

Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası Fed’in faiz artırma ihtimali geriledi. Ekonomist Tuna Kaya, ons altın için 4.300 doların aşılmasını önemli görürken uzun vadede 8.000-10.000 dolar aralığını hedeflediğini söyledi. Kaya, bu senaryo için tarih verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 1

ABD’de açıklanan ekonomik göstergeler, küresel piyasalarda Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 2

Çekirdek kişisel tüketim giderleri yüzde 3,3 beklentisine karşılık yüzde 3 olurken tarım dışı istihdam 89 binlik beklentinin oldukça altında, 29 bin olarak açıklandı.

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İşsizlik yüzde 4,2’ye yükselirken ortalama saatlik kazançlardaki aylık artış da yüzde 0,1’de kaldı.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 4

Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalındaki yayınında verilerin piyasalara etkisini değerlendirdi.

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Kaya, zayıf istihdamın enflasyonu aşağı çekebileceğini ve bunun Fed’in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranmasına yol açabileceğini belirtti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 6

Çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin ardından Fed’in faiz artırma ihtimalinin yüzde 65’ten yüzde 45’in altına indiğini aktardı.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 7

Kaya, petrolün 103 doların üzerini gördükten sonra gerilediğini belirterek 95 doları kritik destek olarak gösterdi.

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ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 5,28 seviyesine dikkat çekti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 9

Kaya, bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi halinde faizin yüzde 6’ya çıkabileceğini, bunun da piyasalar açısından olumsuz olacağını söyledi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 10

ABD verilerinin ardından Nasdaq’ın yeni zirve gördüğünü, S&P 500’de ise 7.800 seviyesine doğru hareket yaşandığını belirten Kaya, piyasaların gelişmeleri olumlu karşıladığını ifade etti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 11

Ons altında 4.100 doları ilk, 4.000 doları ana destek olarak izlediğini belirten Kaya, 4.300 doların geçilmesi halinde yükselişin yeniden güç kazanabileceğini söyledi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 12

Kısa vadede baskı ihtimaline karşın uzun vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 13

Kaya, son 10 yıldaki getiriyi karşılaştırarak 10 bin dolarlık altın yatırımının bugün 33 bin dolara, aynı tutardaki ABD tahvili yatırımının ise 12 bin 800 dolara ulaşacağını belirtti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 14

ABD-İran, Rusya-Ukrayna ve ABD-Çin arasındaki gerilimlere, ayrıca Rusya ile Avrupa arasındaki karşılıklı tehditlere dikkat çeken Kaya, mevcut tablo nedeniyle altında yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 15

Kaya, ons altının 2028 sonuna kadar 8.000-10.000 dolar aralığına ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 16

Gram altında 6.500-6.550 bölgesini destek, 6.651’i direnç olarak gösteren Kaya, 6.300 seviyesinin ana destek olduğunu belirtti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 17

Gümüşte 60 dolar desteği, 63 dolar direnci ve 56 dolar ana destek olarak öne çıkarken gram gümüşte 83 seviyesi takip ediliyor.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 18

Bitcoin’de 82.500 doları kanal desteği, 87.300 doları ilk direnç olarak değerlendiren Kaya, bu direncin aşılması halinde 98.000-100.000 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 19

Ara destek olarak 85.200 doları işaret etti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 20

Borsa İstanbul’da 12.600 seviyesinin aşılmadan güçlü bir yükseliş beklemediğini belirten Kaya, dolar bazında 250 dolar seviyesinin de kritik olduğunu ifade etti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 21

Bu seviyede kalıcılık sağlanamaması durumunda endeksin 225-217 dolar bandına çekilebileceğini söyledi.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 22

Kaya, ABD’den gelen verilerin ekim ayında Fed’in faiz artırma ihtimalini azalttığını belirtti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 23

Piyasaların bu gelişmelerden destek aldığını, içeride ise fon krizinin etkilerinin sürdüğünü ve Borsa İstanbul’da temkinli duruşun korunması gerektiğini ifade etti.

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Altında 10 bin dolar senaryosu: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 24

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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