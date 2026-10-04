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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürüttüğü “Hakemler Dosyası” soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yer aldı.

Gündoğdu, hakkında yürütülen adli sürecin ardından MHK Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifa dilekçesinin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletildiği belirtildi.

Gündoğdu’nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Tehdit” suçları yönünden savcılığın tutuklama talebini reddettiği, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçlaması bakımından ise tutuklama tedbirinin uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, adli sürecin avukatlar tarafından takip edildiği belirtilirken Gündoğdu’nun masumiyetine ve kısa süre içerisinde serbest kalacağına inanıldığı aktarıldı. İstifa kararının ise devam eden soruşturma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun yıpranmaması ve adli sürecin işleyişinin zarar görmemesi amacıyla alındığı kaydedildi.

FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 TFF görevlisi, 29 Eylül’de gözaltına alındı. Gündoğdu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

İfadesinde, kendisinden şikâyetçi olan yardımcı hakem Kerem Ersoy hakkında da açıklamalarda bulunan Gündoğdu, Ersoy’un bazı dönemlerde TFF ve MHK yönetimi hakkında arkadaşları arasında kötü ifadeler kullandığını öğrendiğini söyledi.

Gündoğdu, bu durumu Ersoy’un eski hakem olan babasına da aktardığını belirterek, o dönemde sahip olduğu yetkiyle Ersoy’un hakemlik kariyerinin sona ermesini sağlayabileceğini ancak böyle bir işlem yapmadığını ifade etti.

MHK Başkanı olarak görev yaptığı dönemde herhangi bir kişiye mobbing uygulamadığını da savunan Gündoğdu, hakkındaki suçlamalara ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.