Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

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TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor-Galatasaray maçı biletleri 15 Eylül Salı günü (yarın) saat 11.00'da satışa sunulacak.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu - Resim : 2

Trabzonspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Platinum - B: ₺25.000
VIP Platinum - A/C: ₺20.000
VIP Gold: ₺15.000
VIP Bordo : ₺10.000
VIP Silver: ₺10.000
Batı Tribünler: ₺5.000
Doğu Tribünler: ₺4.000
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺3.000
Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺2.000
Misafir Tribün: ₺2.000