Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'de Kacper Tobiasz, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katıldığını ve Gaziantep FK'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Polonyalı kaleci, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında kurtardığı penaltının sırrını da anlattı.

PENALTI ÖNCESİ HAVLUSUNDAKİ NOTLARA BAKMIŞTI

Rakip futbolcuların penaltı tercihlerini analiz ettiğini belirten Kacper Tobiasz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Notlar alıyorum kendim için. Her seferinde yüzde 100 garanti değil, bazen sonuç vermiyor ama bu sefer köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı. O yüzden gerçekten çok mutluyum."

'FENERBAHÇE'NİN FAVORİ OLMASI MÜCADELE ETMEYECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR'

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin büyük takımlarından biri olduğunu belirten Tobiasz, rakiplerinin favori gösterilmesine rağmen sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Polonyalı kalecinin açıklamaları şu şekilde:

"Yüksek enerjili bir maç olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten dolayı takımımızın morali çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Fenerbahçe favori olarak görünmesi bizim sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız."

Kacper Tobiasz ayrıca milli takımda forma giymenin her futbolcunun hayali olduğunu belirterek bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini ifade etti.