ABD Savunma Bakanlığı’nın resmi denetim organı Pentagon Başmüfettişliği, İran’la savaşın ilk aylarına ilişkin kapsamlı bir bilanço yayımladı.
Pentagon itiraf etti: ABD İran’daki zararı daha fazla saklayamadı
Pentagon’un Kongre’ye sunduğu denetim raporu, İran saldırılarında Ortadoğu’daki ABD üslerinde yüzlerce yapının zarar gördüğünü ve çok sayıda hava aracının kaybedildiğini ortaya koydu. Raporda, kullanılan mühimmatın stratejik stok açığı oluşturduğu belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
Kongre’ye sunulan ve “Destansı Öfke Operasyonu”nun 30 Haziran’a kadar olan dönemini kapsayan raporda, ABD’nin bölgedeki askeri altyapısında meydana gelen hasar ile mühimmat stoklarındaki azalmaya ilişkin tespitler yer aldı.
ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıkları ile USAID denetçilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan raporda, İran’a karşı kullanılan mühimmat miktarının “stratejik stok açıklarına” neden olduğu belirtildi.
Mühimmat ikmalinde savunma sanayisinden kaynaklanan darboğazları ortaya çıkardığı ifade edildi.
Pentagon yetkililerinin üretim sürelerini kısaltmak, kritik ham madde ve parçaların stoklarını artırmak ve bazı mühimmatların üretimini hızlandırmak için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.
Rapora göre savaşın ilk dört ayında Pentagon tarafından hesaplanan maliyet yaklaşık 33,4 milyar dolar oldu.
Bu miktarın 22,3 milyar dolarlık bölümünü doğrudan kullanılan mühimmat oluşturdu.
İran saldırılarında hasar gören ABD askeri tesislerinin yeniden inşa maliyetleri ise bu hesaba dahil edilmedi.
İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün’deki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapıya zarar verdiği veya bunları tamamen imha ettiği bildirildi.
Saldırıların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bazı üslerdeki personel, askeri unsurlar ve depoları farklı bölgelere taşıdı.
Irak ve Kuveyt’te görev yapan tıbbi tahliye helikopterlerinin bölgeden çekilmesi nedeniyle bazı yaralıların kara yoluyla yerel hastanelere sevk edilmeye başlandığı bildirildi.
Bahreyn’de ABD Donanması’nın bölgedeki ana lojistik ve komuta merkezinin ağır hasar görmesi de ikmal faaliyetlerini etkiledi.
Bunun ardından Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası deniz lojistiğinde daha fazla kullanılmaya başlandı.
Bazı durumlarda bölgedeki gemilere ikmal süresinin 14 ila 18 güne çıktığı aktarıldı.
Pentagon raporunda ABD hava filosunun savaş sırasında yaşadığı kayıplara ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Buna göre haziran sonuna kadar dört F-15 savaş uçağı imha edildi.
Bir F-35A düşman ateşi nedeniyle hasar gördü.
Yedi KC-135 yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü veya imha edildiği, 30’a kadar MQ-9 Reaper insansız hava aracının da kaybedildiği belirtildi.
ABD Kongresi Araştırma Servisi daha önce savaşın ilk döneminde en az 42 Amerikan hava aracının imha edildiğini veya hasar gördüğünü hesaplamıştı.
Pentagon’un raporu, daha önce açık kaynaklarda yer alan kayıp tahminlerinin önemli bir bölümünü resmî olarak doğruladı.
Pentagon raporunda tek tek füze stoklarının mevcut miktarları açıklanmadı.
Ancak daha önce Amerikan savunma kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler, özellikle hava savunma mühimmatındaki azalmaya ilişkin veriler ortaya koydu.