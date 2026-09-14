Kaynak: İHA

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ve 3 arkadaşı, Marmaris Çamdibi Mahallesi'nde konakladıkları evin terasında gece saat 02.00 sıralarında dinlenirken caddeden geçen 5 yaban domuzunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekip, hemen sokağa inerek domuzların bulunduğu alana hareket etti.

"GAYRİİHTİYARİ OLARAK TERLİKLERİMİ FIRLATTIM"

Avcıları karşılarında görünce kaçmaya başlayan yaban domuzlarının peşinden koşan gruptan Mehmet Özkan, ayağındaki terlikleri kaçan hayvanların arkasından fırlattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Özkan, yaşadıkları şaşkınlığı anlatırken gayriihtiyari olarak terlik fırlattığını ve görüntülerin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Özkan'ın paylaşımına eklediği "Bazen sadece izlersin, elinden gelen bir şey yoktur. İzlemek de heyecan vericiydi" notu tebessüm ettirdi.