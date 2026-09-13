Bölgedeki biyoçeşitliliği ve yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapan cihazları, Ormanlık alanda devriye atan ayının yiyecek arayışını anbean kaydetti. Doğal yaşam alanında sakin adımlarla ilerleyen ayının meraklı halleri ve çevresini incelediği anlar dikkat çekti.
Yaban hayatının gizemli konuğu kameraya yakalandı
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Kaynak: İHA
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal ortamında yaşamını sürdüren dev bir ayı, fotokapanların merceğinden kaçamadı.
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