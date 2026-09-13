Bölgedeki biyoçeşitliliği ve yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapan cihazları, Ormanlık alanda devriye atan ayının yiyecek arayışını anbean kaydetti. Doğal yaşam alanında sakin adımlarla ilerleyen ayının meraklı halleri ve çevresini incelediği anlar dikkat çekti.