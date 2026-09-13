Kilosu 35 liradan satılacak: 90 gün sonra hasat başlıyor

Ankara Polatlı'da buğday hasadının ardından tarlalar yeniden sarıya büründü. İkinci ürün olarak yetiştirilen ve kilogram fiyatının 35 ila 40 lira arasında olması beklenen ayçiçekleri, hem çiftçiye ek gelir sağlıyor hem de Türkiye'nin yağ açığının kapanmasına kritik katkı sunuyor.