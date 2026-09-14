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Kilis’te İl Özel İdaresi’ne yönelik yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal ile İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu tutuklandı.

Nefes'te yer alan habere göre, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki isim, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mehmet Salih Dal ile Murat Küçükoğlu hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kilis’te büyük yankı uyandıran soruşturmanın, İl Özel İdaresi’ne ilişkin bazı iddialar kapsamında yürütüldüğü ve soruşturma sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiği iddia ediliyor. Soruşturmanın kapsamı, şüphelilere yöneltilen suçlamalar, dosyada başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığı gibi ayrıntıların ise adli sürecin ilerlemesiyle birlikte netleşecek.

Yetkili makamlar tarafından soruşturmanın içeriğine ilişkin şu ana kadar kapsamlı bir resmi açıklama yapılmazken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kilis’te gündeme damga vuran soruşturmayla ilgili yaşanacak yeni gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.